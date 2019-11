Wdh/Aktien New York Ausblick: Nach Thanksgiving jüngste Rekorde verdauen

(Erster Satz berichtigt - Thanksgiving war am Donnerstag) - Am Freitag dürften Anleger erst einmal die Kursrekorde vom Mittwoch sacken lassen. Am Vortag blieben die Börsen in den USA geschlossen und an diesem Freitag wird nur vier Stunden lang gehandelt. Auch der Handel am Anleihemarkt schliesst früher als gewöhnlich.