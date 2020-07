Wdh/Aktien New York Ausblick: Schwächer nach ADP - FedEx überrascht positiv

(Im 3. Satz wurde eine Bezeichnung korrigiert: Sitzungsprotokoll) - Die US-Börsen dürften schwächer in das zweite Halbjahr starten. Neben der Corona-Pandemie, die weiter ein Belastungsfaktor bleibt, rücken am Mittwoch auch einige Wirtschaftsdaten in den Blick. Zudem wird die US-Notenbank ihr Sitzungsprotokoll veröffentlichen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt 0,7 Prozent im Minus bei 25 635 Punkten.