Wdh/Aktien New York: Börsen auf Erholungskurs nach schwacher Vorwoche

(Tippfehler in der Überschrift entfernt) - Die US-Börsen haben an Montag einen Erholungskurs eingeschlagen. Nach kräftigen Verlusten in der Vorwoche legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 1,51 Prozent auf 24 652,59 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,37 Prozent auf 2668,53 Punkte nach oben und an der technologielastigen Nasdaq-Börse stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,68 Prozent auf 6637,74 Zähler. In der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche zuvor hatten die wichtigsten Indizes zwischen 4 und 5 Prozent eingebüsst.