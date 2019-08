Wdh/Aktien New York: Schwaches Konsumklima belastet Dow-Erholungsversuch

(Tippfehler in der Überschrift behoben) - Ein Knick in der Kauflaune der US-Verbraucher hat dem jüngsten Erholungsversuch der Wall Street am Freitag die Kraft genommen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial pendelte nach anfangs deutlicheren Gewinnen um seinen Vortagesschluss. Gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsende notierte er 0,10 Prozent im Plus auf 26 388,09 Punkten.