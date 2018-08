Wdh/Aktien New York: Trump-Unsicherheit lastet auf der Stimmung

(Schlagwort "Roundup" in der Überschrift entfernt) - Das sich weiter hochschaukelnde Politdrama um US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch den Enthusiasmus an der Wall Street etwas gebremst. Zudem kamen vom Immobilienmarkt durchwachsene Daten: Die Verkäufe bestehender Häuser waren im Juli überraschend gefallen. Das zwei Stunden vor dem Handelsende veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed führte zwar zu einem leichten Druck auf den US-Dollar, hinterliess am Aktienmarkt aber kaum Spuren. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sank nach seinem zuletzt guten Lauf um 0,21 Prozent auf 25 766,96 Punkte.