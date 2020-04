Wdh/Aktien New York: Zweites Quartal beginnt mit herben Kursverlusten

(überflüssiges Wort in der Überschrift entfernt: Ausblick) - Die wachsenden Sorgen um die Corona-Pandemie haben am Mittwoch die Wall Street weiter belastet. Der am Vortag schon gesunkene Dow Jones Industrial startete mit kräftigen Abschlägen in den ersten Handelstag des zweiten Quartals. Zuletzt fiel der Leitindex um 2,8 Prozent auf 21 301,81 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 3,0 Prozent auf 2505,91 Zähler und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,3 Prozent auf 7632,45 Punkte bergab.