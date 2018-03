Zinssorge macht Schweizer Börse zu schaffen

Auch politische Spannungen vergraulten Händlern zufolge die Anleger. Der SMI fiel um 1,3 Prozent auf 8792 Punkte - und damit unter die psychologisch und charttechnisch wichtige Marke von 8800 Zählern.

Händler sagten, die Parlamentswahl in Italien und die Abstimmung der SPD-Mitglieder über die Neuauflage einer grossen Koalition in Deutschland am kommenden Wochenende verunsicherte die Marktteilnehmer. Sie fragten sich zudem, ob die US-Notenbank unter ihrem neuen Chef Jerome Powell wegen der starken Konjunktur aggressivere Zinsschritte anpeilt. Bisher hat sich Powell allerdings nicht auf eine derartige Kursänderung festgelegt. Bis zur Fed-Sitzung am 21. März dürften die Investoren daher Wirtschaftsdaten auf die Goldwaage legen, sagte ein Händler. "In der Summe spricht wohl einiges dafür, an den Börsen bis zum Ende der Woche alles in allem eher richtungslosen Handel zu erwarten. Das Angstbarometer Volatilitätsindex schoss fast neun Prozent hoch.

Für Aufsehen sorgten diverse Firmen. So brachen die Adecco-Aktien 8,2 Prozent ein. Die Anleger zeigten sich enttäuscht vom verhaltenen Jahresstart des Personalvermittlers jedoch und sorgen sich um die Rentabilität. Im Januar und Februar betrug das Wachstum fünf Prozent nach noch sieben Prozent im Schlussquartal des Vorjahres. "Damit stellt sich die Frage, ob der Höhepunkt des Zyklus nun bereits überschritten ist, oder ob dies bloss eine temporäre Abschwächung ist", erklärten die Analysten der Zürcher Kantonalbank. Bei der Bank Vontobel wurde die geringer als erwartete Bruttomarge bemängelt.

Auch die meisten anderen Standardwerte gaben nach. Dabei stachen die Grossbanken Credit Suisse und UBS mit Einbussen von je 1,9 Prozent heraus. Die Privatbank Julius Bär verlor 2,4 Prozent an Wert. Auch Versicherungswerte gaben kräftig nach.

Ebenso standen konjunkturzyklische Werte wie der Elektrotechnikkonzern ABB, die Sanitärtechnikfirma Geberit, der Luxusgüterhersteller Richemont und der Inspektionskonzern SGS auf den Verkaufszetteln. Die Aktien des Zementkonzerns LafargeHolcim hielten sich vergleichsweise gut: Sie gaben am Tag vor der Bilanzveröffentlichung 0,7 Prozent nach. Unter die Räder kamen zahlreiche Industriewerte am breiten Markt, etwa die Maschinenbauer Oerlikon und Rieter.

Die Aktien von Lonza sackten 3,3 Prozent ab. Der Pharmazulieferer gehörte in den vergangenen Jahren zu den Top-Performern. Lonza habe mit seinem Jahresergebnis die Anleger jüngst nicht überzeugt, sagte ein Händler.

Nestle und Novartis schwächten sich um 1,1 und 0,9 Prozent ab und die Roche-Scheine verloren 0,3 Prozent.

Die Anteile des Baukonzerns Implenia legten nach einem optimistischen Geschäftsausblick 3,5 Prozent zu.

Weniger gut kam die Jahresberichte des Finanzdienstleisters VZ Holding und des Telekomausrüsters Ascom an. Die Titel stürzten 5,5 und 6,3 Prozent ab. Die Aktien des Backwarenherstellers Aryzta fielen um 4,7 Prozent auf 22,45 Franken. Kepler Cheuvreux hat das Kursziel auf 25 von 30 Franken gesenkt.

(Reuters)