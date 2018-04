Zinssorgen und UBS drücken Schweizer Börse ins Minus

Der Leitindex SMI schloss nach leichten Verlusten letztlich unverändert. Mittelfristig sei der SMI in einem Abwärtstrend, erklärten die Analysten der die Zürcher Kantonalbank. Erst bei einer Rückkehr über 9000 Punkte sehen sie wieder Aufwärtspotenzial.

Die Anleihenrenditen spiegelten die anziehenden Inflationssorgen der Anleger wider, sagten Händler. Die Zinsen könnten rascher und stärker als bisher erwartet steigen und so den Wirtschaftsaufschwung abwürgen. Ab einer Rendite von drei Prozent mache der zehnjährige US-Treasury den Aktien Konkurrenz, sagte ein Händler. "Drei Prozent ist so etwas wie eine Schallmauer".

Die Aktien der UBS fielen um 2,5 Prozent. Zwar steigerte der Schweizer Branchenprimus den Gewinn im ersten Quartal stärker erwartet um 19 Prozent auf 1,5 Milliarden Franken. Doch Analysten monierten, dass mit Ausnahme des Investmentbankings die Geschäftseinheiten lediglich wie erwartet oder sogar schlechter abschnitten. "Die Gewinnqualität stimmt nicht", sagte ein Händler. Die Bank verdiene in einem Bereich, den sie herunterfahren wolle, mehr Geld als in ihrem eigentlichen Hauptgeschäft.

"Das ist enttäuschend, dass gerade die UBS die Erwartungen nicht erfüllen konnte", sagte ein Händler. In den USA hätten bisher 17 der Firmen im S&P-500-Index ihren Gewinn veröffentlicht und davon hätten 80 Prozent die Markterwartungen übertroffen, schrieben die Analysten der Credit Suisse.

Die Aktien der Credit Suisse zogen 0,6 Prozent an. Der UBS-Rivale legt den Quartalsbericht am Mittwoch vor.

Merklich unterstützt wurde der Markt von Roche: Das Indexschwergewicht zog 0,9 Prozent an. Die US-Arzneimittelbehörde FDA lehnte am Montag die Zulassung einer Nachahmerversion der biotechnologisch hergestellten Roche-Brustkrebsarznei Herceptin - eines sogenannten Biosimilars - von Pfizer ab und forderte von dem US-Pharmakonzern zusätzliche Daten an. "Das gibt Roche noch etwas Zeit für das Krebsmittel", sagte ein Händler.

Die Anteile von Rivale Novartis dagegen gaben etwas nach. Auf den Markt drückte auch der dritte SMI-Riese Nestle, der 0,4 Prozent an Wert verlor. Händler sagten, die Anleger trennten sich bei steigenden Zinsen von Aktien, die wegen eines konjunkturstabilen Geschäftsmodells und einer vergleichsweise guten Rendite in den Tiefstzinszeiten als Anleihenersatz gekauft wurden.

Am breiten Markt stach Temenos mit einem Kursplus von 5,5 Prozent heraus. Die Bankensoftware-Firma erteilte einem Übernahmekampf um die britische Firma Fidessa eine Absage und will stattdessen eigene Aktien für 250 Millionen Dollar zurückkaufen.

Die Aktien von AMS verloren vor der Bekanntgabe des Quartalsergebnisses nach Börsenschluss 0,4 Prozent. Die Aktien des Chip- und Sensor-Herstellers hatten bereits in der Vorwoche Terrain eingebüsst, nachdem der weltgrösste Auftragsfertiger von Computerchips TSMC seine Jahresziele zurückgeschraubt hatte.

(Reuters)