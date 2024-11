Bedarf an Reservekraftwerken verringern

Betreiber von WKK-Anlagen und Notstromgruppen will die Urek-N dazu bringen, sich freiwillig an der Reserve zu beteiligen. Reicht das nicht, will die Mehrheit eine Pflicht. Ziel ist, den Bedarf an teurer neuer Infrastruktur wie Reservekraftwerken kleiner zu halten.