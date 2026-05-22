Der Minderheit stellen sich Fragen

Eine Minderheit der SPK-N stellt sich gegen die Initiative der SPK-S. Mit einer Verfassungsänderung könnten die Abkommen und die Umsetzungsgesetzgebung nicht in einem Paket zur Abstimmung gebracht werden, heisst es dazu. Innerstaatliche Kompromisse, etwa zum Lohnschutz und damit die Bilateralen III, würden so gefährdet.