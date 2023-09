«Todesstoss für die G20» verhindert

Konfrontiert mit Kritik an den Zugeständnissen an Russland stellt ein westlicher Verhandlungsteilnehmer zudem die Frage, wie die Schlagzeilen gelautet hätten, wenn es in diesem Jahr erstmals keine gemeinsame G20-Erklärung gegeben hätte. «Das Ende der G20», «Todesstoss für die G20», «Schluss mit Kooperation», gibt er selbst die Antwort. Der Kompromiss ermögliche es, die Plattform am Leben zu halten und zu verhindern, dass sie vollständig durch «Blöcke» wie die westliche G7-Gruppe und die Gruppe der Brics-Staaten um China und Russland ersetzt werde. Erwartet wird nun, dass zum nächsten Gipfel 2024 in Brasilien auch wieder der chinesische Staatschef Xi Jinping anreist. Der hat sich in Neu Delhi wie Putin vertreten lassen - möglicherweise auch, weil er dem gerade zum bevölkerungsreichsten Land der Welt aufgestiegenen Rivalen Indien einen Strich durch die Rechnung machen wollte. Dessen Premierminister Narendra Modi wollte sich bei dem Gipfel als Anführer des globalen Südens profilieren.