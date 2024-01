Die aktuell schwierige Situation der Weltwirtschaft macht den Schätzungen zufolge wohl spätestens 2025 einer Normalisierung Platz. Aktuell ist die Einschätzung des aussenwirtschaftlichen Umfelds aber noch recht gemischt. Während die Befragten die Konjunkturlage in den USA durchaus positiv werten, sehen sie sie in Europa schwach und China sogar sehr schwach an. Das widerspiegle sich in der eher verhaltenen Exportdynamik, die sich gemäss der Analysten auch in den nächsten Monaten noch nicht verbessern dürfte.