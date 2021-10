Können Startup-Investments nachhaltig sein?

Startups müssen schnell wachsen. Investorinnen und Investoren wollen schnelle Ergebnisse, schnelles Kundenwachstum und im besten Fall einen erfolgreichen Exit. Ist nachhaltiges Investieren in diesem Umfeld überhaupt möglich? Können Jungunternehmen allen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen und dennoch Wachstumsraten und Renditeversprechen einhalten?

Christin ter Braak Forstinger ist eine der führenden Impact Investing Expertinnen in Europa. Sie ist überzeugt davon, dass Investorinnen und Investoren auch in der Startup-Welt mit einem nachhaltigen Investmentstil sehr gut fahren und erfolgreiche Exits begleiten können. Dabei müssen sie ihrer Meinung nach auch keine Abstriche bei den Renditeerwartungen machen.

Christin ter Braak Forstinger ist Co-Founder und CEO von Chi Impact Investing. Chi steht für «conscious», «holistic», «impactful». Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema «conscious investing» und hat dazu mit Family Offices, Stiftungen und anderen Investoren Impact Investment-Strategien umgesetzt. Sie ist Autorin des Buches «Conscious Investing» und überzeugt davon, dass die Probleme unserer Zeit nur mit einer neuen Art des Investierens gelöst werden können.

upbeat - die Schweizer Startup-Serie