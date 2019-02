Konsumentenstimmung hat sich leicht aufgehellt

Der Index zur Konsumentenstimmung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) stieg im Januar auf -4 Punkte an, wie die quartalsweise Umfrage ergab. Damit übersteige der Index seinen langjährigen Mittelwert von -9 Punkten, teilte das Seco am Freitag in einem Communiqué mit. Bei der letzten Umfrage im Oktober war der Index bei -6 Punkten gelegen. Allerdings ist die Stimmung deutlich schlechter als vor einem Jahr (+5 Punkte).

Zuversichtlicher gestimmt sind die Konsumenten für den Arbeitsmarkt: Sie rechnen nun mit einer geringeren Arbeitslosigkeit. Der Teilindex zur erwarteten Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sei signifikant zurückgegangen und liege mit 32 Punkten klar unter dem Durchschnitt (48 Punkte), hiess es. Gleichzeitig würden die Konsumenten die Sicherheit der Arbeitsstellen als überdurchschnittlich beurteilen.

Eine Verbesserung zeigt sich auch bei der eigenen Budgetsituation der Haushalte: Der Teilindex zur erwarteten Sparwahrscheinlichkeit sei deutlich angestiegen und liege wieder im Bereich des langjährigen Mittels.

Zudem habe sich die erwartete Entwicklung der finanziellen Lage ebenfalls wieder dem Mittelwert angenähert. Zur Aufhellung der Budgetsituation dürften einerseits die positiven Aussichten für den Arbeitsmarkt und andererseits die zuletzt wieder geringere Teuerung beigetragen haben, schrieb das Seco.

Markant trüber schätzen die Konsumenten dagegen die Wirtschaftslage ein. Hier habe sich die Stimmung in den letzten zwölf Monaten signifikant verschlechtert. Dies stehe im Einklang mit der Abschwächung des Konjunkturwachstums.

Noch stärker zurückgegangen seien die Erwartungen für die kommende Wirtschaftsentwicklung. Die Konsumenten gingen also von einer weiteren Verlangsamung aus, was angesichts negativer Meldungen zur Weltwirtschaft und zahlreicher Konjunkturrisiken wenig erstaune, schrieb das Seco.

Immerhin liege der Teilindex zur erwarteten Wirtschaftsentwicklung aber noch leicht über seinem langjährigen Durchschnitt. Die Konsumenten würden also eine schwächere allgemeine Wirtschaftslage erwarten, aber keine Rezession, schrieb das Seco.

(SDA)