Kontinuierliches Wachstum versus Fluktuation

Anleger bevorzugen in der Regel Finanzinstrumente, mit regelmässigen Cash-Inflows gegenüber solchen, die eine höhere Volatilität aufweisen. Eine Call- oder Putschreiber Strategie ermöglicht es, Schwankungen in einem liquiden Basiswert, wie dem SMI® Index, zugunsten eines stetigen Cash-Inflows in Form von Optionsprämien zu realisieren.