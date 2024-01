Der österreichische Technologiekonzern Kontron übernimmt die Mehrheit am deutschen Elektronikunternehmen Katek will daher auch seinen Ausblick aufstocken. Kontron habe gut 59 Prozent der Aktien an den Münchenern erworben und werde den restlichen Aktionären ein vorgeschriebenes Pflichtangebot unterbreiten, teilte der Konzern am Donnerstag in Linz mit. Für das grosse Aktienpaket vom bisherigen Mehrheitsaktionär Primepulse zahlt Kontron rund 129 Millionen Euro, 15 Euro je Papier. Der Vollzug des Aktienkaufvertrags wird bis März erwartet. Das laufende Aktienrückkaufprogramm von Kontron wird beendet. Katek bietet Steuerelektronik für Solaranlagen und Ladetechnik für Elektroautos an.

18.01.2024 10:40