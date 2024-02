Anlass des Bodenpersonal-Warnstreiks sind die konzernweiten Tarifverhandlungen für die laut Verdi rund 25'000 Beschäftigten am Boden - unter anderem bei der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Engineering and Operational Services sowie weiteren Konzerngesellschaften. Lufthansa spricht von rund 20 000 Beschäftigen. Die Tarifverhandlungen sollen an diesem Mittwoch fortgesetzt werden./kls/DP/mis