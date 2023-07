"Obwohl sich die globalen Finanzmärkte in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konstruktiver als erwartet gezeigt haben, ist in den für den Investmentfokus von Bellevue relevanten Märkten noch keine Erholung sichtbar", liess sich CEO André Rüegg zitieren. So sei auch die Nachfrage nach entsprechenden Anlagen tief geblieben.