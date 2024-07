Koordinierte Aufräumarbeiten

In diesem Zusammenhang ruft der Kanton die Landwirtinnen und Landwirte auf, nicht selber mit den Aufräumarbeiten zu beginnen und keine Aufträge an Dritte zu erteilen. Die Arbeiten sollen koordiniert durchgeführt werden, damit die grosse Menge an Material korrekt abgetragen und an den dafür vorgesehenen Stellen deponiert werden könne.