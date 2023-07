Analyst Richard Vosser von JPMorgan sprach von einer leicht enttäuschenden Umsatzentwicklung. Auch die leicht angehobenen Ziele dürften angesichts der ebenfalls zunehmenden negativen Währungseffekte nichts an den Erwartungen am Markt ändern, so der Branchenkenner. Die Prognoseanhebung war am Markt ohnehin weitgehend so erwartet worden.