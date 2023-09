Zwischen Januar und Juli stieg die Zahl der Reisenden in den Postautos um 4 Prozent gegenüber der gleichen Periode 2019. Während das Wachstum unter der Woche mit 2 Prozent moderat blieb, legte das Passagieraufkommen im Freizeitverkehr an den Wochenenden um 10 Prozent zu. Gleichzeitig baute Postauto das Angebot laut eigenen Angaben in der gleichen Periode aus.