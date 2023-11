Der Energiekonzern RWE hat in den vergangenen Monaten insbesondere vom Ausbau seines Portfolios zur Erzeugung von Strom und dem Handel mit Energie profitiert. Dabei schnitt RWE besser ab als von den Analysten erwartet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie bereinigt um Sonder- und Einmaleffekte (ber Ebitda) stieg in den neun Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um über 80 Prozent auf fast 6,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte. Über 90 Prozent davon kamen aus dem Kerngeschäft. Das Management bestätigte seine Jahresprognose. Die Aktie legte 1,5 Prozent zu.

14.11.2023 11:48