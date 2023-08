Die Erlöse stiegen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,8 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten mehr Umsatz auf dem Zettel. Aus eigener Kraft, also Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert, betrug das Plus 8 Prozent. Damit hat sich das Geschäft im zweiten Quartal abgekühlt, allerdings liegt das Unternehmen damit immer noch über seinem bestätigten Jahresziel eines organischen Wachstums um fünf bis sieben Prozent.