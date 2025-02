Zudem kommt es zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. Annelies Häcki Buhofer werde nach über 25 Jahren im Verwaltungsrat an der GV vom 10. April aufgrund der statutarisch definierten Altersgrenze nicht zur Wiederwahl antreten. Der Verwaltungsrat schlägt Julia Häcki zur Wahl vor. Sie habe einen Abschluss in Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin sowie einen MAS in Real Estate (CUREM) der Universität Zürich. Als Familienaktionärin und gebürtige Zugerin sei sie dem Unternehmen seit Jahren eng verbunden.