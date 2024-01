Mehr als 200 Unternehmen und Startups in der Schweiz nutzten bereits KI-Systeme von Microsoft, sagte Hinkel in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Seit November bietet das Unternehmen seinen KI-Assistenten Copilot auch für Microsoft 365 an. Die Technologie erstelle beispielsweise Sitzungsprotokolle. Ab wann Copilot für Privatkundinnen und -kunden zur Verfügung stehe, könne sie noch nicht sagen.