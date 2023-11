Doch das Verwalten der Pensionskassenvermögen kostet Geld: In der Zeit von 2018 bis 2022 lagen die Vermögensverwaltungskosten gemessen an den bewirtschafteten Vermögen laut Swisscanto im Durchschnitt bei 0,48 Prozent pro Jahr. Am tiefsten waren sie in dieser Periode in den Jahren 2019 (0,45 Prozent) und 2020 (0,46 Prozent), zuletzt lagen sie 2022 aber bei deutlich höheren 0,54 Prozent.