Aussenpolitisch kündigte Selenskyj einen «kraftvollen September» an. Geplant seien Gesprächsrunden zu internationalen Sicherheitsgarantien für das durch Russland angegriffene Land. Die Regierung bereite sich zudem auf Treffen wie die UN-Generalversammlung in New York vor. Die Ukraine wolle erneut Länder ausserhalb Europas ansprechen, gerade zum Thema Lebensmittelversorgung. «Der Globale Süden wird die Ukraine hören», versprach er.