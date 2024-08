Ein Unternehmenssprecher betonte der Agentur zufolge auf Nachfrage die hohe strategische Bedeutung des Mobilfunknetz-Geschäfts und verwies auf die in den vergangenen Jahren gesunkenen Kosten. Allerdings bleibt Nokia in dem Bereich stark von anderen Unternehmen abhängig: So müssen die Betreiber das Netz ausbauen, etwa um den schnellen Mobilfunk-Standard 5G zu gewährleisten.