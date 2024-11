Delivery Hero will noch dieses Jahr das lukrative Geschäft an die Börse in Dubai bringen. An diesem Dienstag soll die Bekanntgabe der Preisspanne für die neu auszugebenden Talabat-Aktien erfolgen. Bekannt ist bislang, dass Delivery Hero eine erstmalige Platzierung von 15 Prozent anstrebt. Laut Bloomberg soll der Handel mit den neuen Aktien dann am 10. Dezember beginnen./ngu/niw/jha/