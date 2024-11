Ein chinesischer Konzern soll Kreisen zufolge an der Übernahme des Flugtaxi-Startups Volocopter interessiert sein. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge befindet sich der chinesische Mischkonzern Geely in fortgeschrittenen Gesprächen, um die Kontrolle über das Unternehmen in Bruchsal bei Karlsruhe zu übernehmen. Das Flugtaxi-Startup könnte so vor der drohenden Insolvenz bewahrt werden, hiess es. Volocopter wollte sich dazu nicht inhaltlich äussern.