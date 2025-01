In dem Strategiepapier, das am Dienstagabend unterzeichnet werden soll, geht es um Hilfen der USA für Wirtschafts- und Militärreformen in Armenien. Eriwan verpflichtet sich, an der Demokratisierung des Landes festzuhalten. Die USA sichern Armenien Unterstützung bei der Wahrung der Souveränität und Unverletzlichkeit der Grenzen zu. Für Eriwan ist das ein bedeutender Punkt - angesichts des weiter schwelenden Konflikts mit dem Nachbarn Aserbaidschan.