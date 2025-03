Die russische Führung kritisiert die beschlossene massive Aufrüstung in der Europäischen Union (EU). «Die Militarisierung Europas ist eine äusserst gefährliche Tendenz», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Sie führe weder zu einer Entspannung, noch stelle sie Vertrauen wieder her. «Auch macht sie Europa nicht sicherer.» Vielen Europäern gefalle das nicht, doch fast alle Politiker folgten dem Mainstream, sagte der Sprecher laut Berichten russischen Nachrichtenagenturen.