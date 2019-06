Kreuzfahrtschiff in Venedig rammt Touristenboot

Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt, zwei weitere kamen vorsorglich in ein Spital, wie italienische Medien berichteten.

Videoaufnahmen in den sozialen Netzwerken zeigten, wie Touristen an der Uferpromenade vor dem herannahenden Kreuzfahrtschiff fliehen. Die "MSC Opera" schrammte mit röhrendem Motor den Kai entlang, bevor sie in das Touristenboot "Michelangelo" krachte.

Nach einem Bericht der Zeitung "Corriere della Sera" könnte ein Kabel eines Boots gerissen sein, das die "MSC Opera" in den Kanal zog. Das Kreuzfahrtschiff sei daraufhin von starken Strömungen gegen den Kai gedrückt worden.

Die "MSC Opera" gehört einer in der Schweiz registrierten und in Genua ansässigen internationalen Kreuzfahrtlinie. Das 15 Jahre alte Unfallschiff segelte unter der Flagge Panamas. An Bord haben 2679 Passagiere Platz.

(SDA)