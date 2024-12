Habeck spricht von Wirtschaftssicherheit

Habeck verteidigte den Kurs der Regierung: «Unser Halbleiter, also Mikrochips, werden in ganz grossen Anteilen in Taiwan und Südkorea produziert.» Taiwan habe Konflikte mit China, Südkorea sei der Nachbar von Nordkorea. «Davon hängt unsere gesamte Wirtschaft im Hochtechnologiebereich ab. Das ist schon eine gewagte Wette, zu sagen, das sind sichere Zuliefererbedingungen, die werden die nächsten 20 Jahre auf jeden Fall so sein.» Deswegen sei es wichtig, in die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft zu investieren. «Das ist eine Wirtschaftssicherheits-Programmatik, aber Sicherheit hat natürlich einen Preis. Sonst produzieren die Unternehmen eben nicht in Europa.»/hoe/DP/ngu