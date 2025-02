Eine trotz schwieriger Wirtschaftslage investitionsfreudige Kundschaft hat Krones im vergangenen Jahr mehr Umsatz und ein besseres operatives Ergebnis beschert. 2025 will der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen seinen profitablen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Wie Krones am Donnerstag in Neutraubling mitteilte, war bei leicht anziehenden Aufträgen der Umsatz 2024 im Vergleich zum Vorjahr um rund 12 Prozent auf den Rekordwert von knapp 5,3 Milliarden Euro gestiegen. Dabei wirkte sich laut Unternehmen auch die gute Versorgungslage positiv aus, nachdem im Vorjahr noch zeitweise Materialknappheit bei Elektrokomponenten geherrscht hatte.