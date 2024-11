In den Monaten Juli bis September legte der Erlös unter anderem wegen eines Zukaufs um 13 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Neutraubling mitteilte. Ein Teil des Anstiegs gehe dabei auf den Kauf von Netstal Maschinen zurück. Das Ergebnis des übernommenen Unternehmens fliesst seit Ende März dieses Jahres in die Bilanz ein.