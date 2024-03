Für 2024 kalkuliert Lohr mit einem operativen Ergebnis von 500 bis 650 Millionen Euro. Hier liegt die mittlere Analystenschätzung unter der Mitte der Spanne. Das untere Ende der Bandbreite basiert laut K+S auf der Annahme, dass die Kalipreise in Übersee nicht steigen und in Europa dafür fallen. Mit Blick aufs obere Ende werde ein Preisanstieg in Übersee in der Frühjahrssaison sowie in weiterhin gutes Preisniveau in Europa unterstellt. Etwas Rückenwind kommt zudem von einer Entspannung der Lage in puncto Energie- und Frachtkosten.