Wichtig seien jetzt Äusserungen des Managements zum kommenden Geschäftsjahr, so Glazova. In einer Telefonkonferenz mit Analysten erklärte der Vorstandsvorsitzende Burkhard Lohr, dass er für das kommende Jahr mit einer starken Nachfrage rechne, die damit auch gut für die Verkaufspreise sein sollte. Mit Blick auf die Kalipreise äusserte sich auch Analyst Andreas Heine vom Investmenthaus Stifel zuversichtlich: Diese dürften mittlerweile nahe am Tief sein.