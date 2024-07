sur-Lausanne (awp) - Der Verschlüsselungs- und Zugangsspezialist Kudelski hat von der Vermögensverwaltungsgesellschaft Farallon Capital Europe eine Kreditfazilität in Höhe von 150 Millionen Franken erhalten, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Die Fazilität stehe für die Rückzahlung einer inländischen Anleihe von Kudelski zur Verfügung, die am 27. September dieses Jahres fällig wird.