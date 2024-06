Der Logistiker Kühne+Nagel und das französische Modeunternehmen Sézane erweitern ihre Zusammenarbeit. Nach einer langjährigen Kooperation in Frankreich erbringt nun Kühne+Nagel auch in den USA Dienstleistungen für das rasch wachsende Modelabel, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.