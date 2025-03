Margenziel nur für Luft- und Seefracht

Ein Margenziel gibt es allerdings nach wie vor für die beiden wichtigsten Geschäftsfelder von Kühne+Nagel. So soll die kombinierte Rate in der See- und Luftfracht bis 2030 bei rund 35 Prozent zu liegen kommen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Bis anhin galt für diese beiden Bereiche ein mittelfristiges Ziel von über 40 Prozent.