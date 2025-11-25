Mit der Übernahme baue man die Position in Schlüsselgebieten wie Frischetransporte und Kühlkettenlogistik aus, hiess es weiter. Andes sei in mehreren Ländern tätig wie Chile, Kolumbien, Argentinien, Peru, Paraguay, Uruguay, Bolivien. Zudem werden die Services auch in den USA und China angeboten. Das Unternehmen verfrachtet jährlich ein Volumen von 90'000 Standardcontainern (TEU, twenty-foot equivalent unit) und 40,000 Tonnen Luftfracht.
Apex sei derweil in sieben südamerikanischen Ländern tätig. Nach dem Abschluss der Transaktion würden die beiden Unternehmen mit ihrem komplementären Angebot in Nord- und Südamerika am Markt auftreten, hiess es weiter. Andes werde weiterhin vom bisherigen Management geführt. Die Übernahme hänge noch von der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden ab.
jb/tp
(AWP)