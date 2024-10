Die Nachfrage zog zwischen Juli und September nicht zuletzt wegen erneuter Lieferkettenstörungen an. «Die hoch flexiblen Logistiklösungen von Kühne+Nagel haben sich daher erneut als klarer Vorteil für unsere Kunden erwiesen», sagte CEO Stefan Paul am Mittwoch. Dies spiegle sich in der positiven Geschäftsentwicklung wider.