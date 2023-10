Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-S) beantragt mit deutlicher Mehrheit, beim Entwurf zur Revision der Finanzströme des Gesundheitssystems an den Beschlüssen ihres Rates festzuhalten, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Namentlich soll die Integration der Langzeitpflege in den sogenannten Monismus nach einer festen Frist von sieben Jahren ab dem 1. Januar nach Zustandekommen der Revision erfolgen.