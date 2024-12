Starmers rote Linien

Fraglich ist ohnehin, wie viel Spielraum es gibt. Denn Starmer hat mehrere rote Linien gezogen: keine Rückkehr in den EU-Binnenmarkt und die Zollunion, die Grossbritannien vor vier Jahren, am 1. Januar 2021, verliess. Und auch kein gemeinsames Programm für einen Austausch junger Menschen, wie es die EU fordert. Damit könnten 18- bis 30-Jährige in der EU beziehungsweise in Grossbritannien visafrei bis zu zwei Jahre studieren oder arbeiten.