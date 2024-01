«Das Interesse an Aktien verblieb auf dem niedrigen Niveau des Vorquartals», erklärte die Bundesbank. Die Haushalte hätten lediglich etwas mehr als eine Milliarde Euro in Aktien und andere Anteilsrechte investiert. Die Verbindlichkeiten der Haushalte erhöhten sich in dem Dreimonatszeitraum um sieben Milliarden Euro auf 2,15 Billionen Euro. Laut Bundesbank fiel die Zunahme sehr verhalten aus und sei wie in den Quartalen zuvor auf eine nur geringe Zunahme der Wohnungsbaukredite zurückzuführen.