Obwohl die Schliessung des Werks bereits am 27. August im Rahmen einer Sitzung der Geschäftsleitung beschlossen worden war, wurde die Entscheidung zur Evakuierung des Personals erst am Tag vor dem Angriff getroffen, erinnerte sich Frédéric Jolibois, der als ehemaliger Geschäftsführer der Filiale erst im Juli 2014 die Leitung von LCS übernommen hatte.