Das Messtechnikunternehmen Landis + Gyr spannt in Grossbritannien im Geschäft von E-Ladestationen mit der auf nachhaltige Investments spezialisierten Horizon Energy Ventures zusammen. Gemeinsam wollen die Partner intelligente Lösungen für Ladestationen am Arbeitsplatz für Elektrofahrzeuge entwickeln und am Markt anbieten, wie es am Dienstag in einer Mitteilung hiess.