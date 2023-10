An den deutschen Flughäfen haben Langstreckenflüge in den ersten drei Quartalen dieses Jahres die grössten Zuwächse erzielt. Die Zahl der Passagiere auf der Langstrecke legte im Vergleich zum noch pandemie-geprägten Vorjahreszeitraum um 36,1 Prozent auf 28,4 Millionen Menschen zu, wie der Flughafenverband ADV am Donnerstag in Berlin berichtete. Damit wurde der Wert aus dem Vorkrisenjahr 2019 noch um 13,9 Prozent verfehlt.

19.10.2023 10:16