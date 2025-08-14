«Aktuell ist keine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in Sicht», sagte Unternehmenschef Matthias Zachert am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung der Resultate des zweiten Quartals. Für 2025 rechnet er nun mit einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 520 und 580 Millionen Euro, nachdem bisher 600 bis 650 Millionen Euro im Plan gestanden hatten. Die mittlere Analystenschätzung liegt eher am oberen Ende der Spanne. Im neuen Ausblick enthalten ist aber auch eine Belastung von 10 Millionen Euro durch Liefereinschränkungen eines Chlorlieferanten. In diesem Umfeld setzt Zachert weiter auf Einsparungen und eine Straffung des Produktionsnetzwerkes.